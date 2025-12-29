"ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೋಕದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ () ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಥಂಬ್ನೇಲ್ನಿಂದ! ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ (Dhruv Rathee) ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ್ ನೀಡಿರುವ ತಿರುಗೇಟು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಏನಿದು 'ಥಂಬ್ನೇಲ್' ವಿವಾದ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ 'ಫೇಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಥಂಬ್ನೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು (Before and After) ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಜಾನ್ವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿವಾದ!
ಈ ವಿಷಯ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮೀಯ ವಿವಾದವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧ್ರುವ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, "ಜಾನ್ವಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. "ಹಿಂದೂಗಳೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದವು.
ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಖಡಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್: "ದೇವರು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಳಸಿ!"
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಸಖತ್ ಆಗಿಯೇ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ನವರು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಬೇಡಿ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಧ್ರುವ್ ಕೆಲವು ಲಾಜಿಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ದಿನವೇ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇದರಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿರು ಚಿತ್ರ (Reel) ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನೇಕೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ!"
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ರುವ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ (Indirectly) ಟೀಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಫೋಟೋವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಧ್ರುವ್, "ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಅವರ ಈ 'ಡೆಡ್ಲಿ' ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ!