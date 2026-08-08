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- Venkatesh: ವೆಂಕಟೇಶ್ಗಾಗಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ವೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸಿತು?
Venkatesh: ವೆಂಕಟೇಶ್ಗಾಗಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ವೆಂಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ನಿಸಿತು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಹೀರೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಖಷಿ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ವೆಂಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Victory Venkatesh: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು..
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಾಲ್ಕು ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಂತಿದ್ದ ಹೀರೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಸ್ಟಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ವೆಂಕಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ವೆಂಕಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ನಟಿಯರು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರ, ತಂದೆ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಕೇಳದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್!
ಖುಷ್ಬೂ ಸುಂದರ್: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳಿದ್ದ ನಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಬೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಈ ನಟಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 'ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖುಷ್ಬೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಅಲಿತೋ ಸರದಾಗಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ತಂದೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು' ದಿನಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದರು..
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಖುಷ್ಬೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರು. 'ರಾಮಾನಾಯ್ಡು ಅವರ ಮಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೀರೋ ಎಂದಾಗ, 'ಓ ವಾಹ್!' ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜೂಬ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಶೈಲಿಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ವೆಂಕಿ!' ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ' ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1985ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆದು, 1986ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 'ಆ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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