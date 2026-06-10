ಬಡವರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ 2,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ.&nbsp;

ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕರಾಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಡುಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ 'ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್' (Shivam Associates) ನಡೆಸಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೃಹತ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲ! ಈ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲಾಮರ್‌ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಮಂಕಾಗಿಸಿದೆ.

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ಒಂದು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್, ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ!

ಈ ಕಥೆಯ ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಎಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಾಂಪಿಯನ್' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಹಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಠೇವಣಿ ಹಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಈಗ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

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ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!

ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣನವರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ 'ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40,700 ಜನರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವಾನಂದ್, ಅದನ್ನು ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀರಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಐಡಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು!

ಈ ಹಗರಣ ಕೇವಲ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವಂ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಹಲವು ನಟನಟಿಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರು- ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ನಟನಟಿಯರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಹಣ ಕೂಡ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಶಯ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಡವರ ರಕ್ತ ಹೀರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ 2,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಬುಡಮೇಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಈ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಈ "ರಿಯಲ್ ಫೈಟ್" ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ!