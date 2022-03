ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ವದಂತಿಯ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (Hrithik Roshan) ಮತ್ತು ಸಬಾ ಆಜಾದ್ (Saba Azad) ಅವರು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸಭಾ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ನಟನ ಕಸಿನ್‌ ಮತ್ತು ನೀಸ್‌ ರಿಯಾಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಬಾ ಅವರು ಈ ಈವೆಂಟ್‌ನ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ಸಭಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೀ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್‌ ಬಿಳಿ ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿ ಜೊತೆಗೆ 'Kill it you insanely amazing woman' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃತಿಕ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಬಾ ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ Wish you was here too my cute ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.