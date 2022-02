Vikram Vedha 'ವಿಕ್ರಂ ವೇದ' ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಪತಿ ಸೈಫ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಹಾಟ್‌ ಎಂದ ಕರೀನಾ!

'ವಿಕ್ರಮ್ ವೇದ' (vikram vedha) ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾತುರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ವೇದಾ ಚಿತ್ರದ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Saif Ali Khan) ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೋಟಾ ನವಾಬನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸೈಫ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಪತ್ನಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ (Kareena Kapoor) ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕರೀನಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

'Husband hotter than ever. Can't wait for this one. #VikramVedha ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2022 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕರೀನಾ ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.