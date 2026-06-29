- Home
- Entertainment
- Cine World
- OTT Release This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ! ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
OTT Release This Week: ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಹಾರರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ! ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
New Movies on OTT: ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆ ಕಾದಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬು' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ತನಕ, ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
OTT Movies
ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ವಾರವೂ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳವರೆಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬು' ಮತ್ತು 'ಅಬ್ಸೆಶನ್' ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಈ ವಾರ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
JioHotstar
ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಡ್ ಪೆಡ್ರೊ
ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಹಿರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು. ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅನುಭವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಯುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಥೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 3
ಮಾಲಿವುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್
'ಪ್ರೇಮಲು' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಸ್ಲೆನ್ ಗಫೂರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮಾಲಿವುಡ್ ಟೈಮ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನವ್ ಸುಂದರ್ ನಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಯುವಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ OTTಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 3
ತವ್ವೈ
'ತವ್ವೈ' ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ. ಪಿತೃ ದೋಷ, ದೈವ ವಿಮೋಚನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡುವಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಹೋರಾಟದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಪಿತ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಜೋಶಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 29
ಜುಹಿ ಮುಯಿ
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18' ಖ್ಯಾತಿಯ ಇಶಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಜುಹಿ ಮುಯಿ' ಒಂದು ಡೈಲಿ ಸೋಪ್. ಆಟಿಸಂನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಕೀಲಳಾಗಿ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ತರುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: JioHotstar
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 29
Netflix
ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬು
ತೆಲುಗು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಸೂಪರ್ ಸುಬ್ಬು'ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕಿಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಥೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 2
ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಕೆಸ್ಟ್ – ಸೀಸನ್ 3
ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರೀಸ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 2
ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇಪರ್
ಇದು ಜಪಾನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇಪರ್'. ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅನಿಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 2
ಎನೋಲಾ ಹೋಮ್ಸ್ 3
ಮಿಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನೋಲಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಾಲ್ಟಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೇಸ್ ಒಂದನ್ನು ಭೇದಿಸುವಾಗ, ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Netflix
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 1
Apple TV+
ಸೈಲೋ – ಸೀಸನ್ 3
ಹ್ಯೂ ಹೋವೆ ಅವರ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ಸೈಲೋ' ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ. ಭೂಗತ ಸೈಲೋಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Apple TV+
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 3
Prime Video
ಎಲ್
'ಲೀಗಲಿ ಬ್ಲಾಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿ 'ಎಲ್' ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರದ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವುಡ್ಸ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಕಮಿಂಗ್-ಆಫ್-ಏಜ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Prime Video
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜುಲೈ 1
ಅಬ್ಸೆಶನ್
ಕೆರ್ರಿ ಬಾರ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಅಬ್ಸೆಶನ್', ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OTTಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಂಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಹಾರರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ನಾಯಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾರರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಂತಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: Prime Video
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 29
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.