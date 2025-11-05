- Home
- 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಅವರಿಂದಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್'. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ನೋಡೋಣ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್'. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ. ಇದೊಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 7 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೊದಲು ಸಮಂತಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ?
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಮಂತಾ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ರಾಹುಲ್ ಪತ್ನಿ, ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೂಡ ಸಮಂತಾಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್. ಸಮಂತಾಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಚಿನ್ಮಯಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಮಂತಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿ ಇದು ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಯುವ ಹುಡುಗಿ, ಮದುವೆಯಾಗದ ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಹತ್ತು ದಿನ ಸಮಯ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಾನು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ವಿಷಯ. ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕಾರಣದಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸಮಂತಾ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ
ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ಮೈಸಾ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.