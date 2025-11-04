- Home
- ಗಂಡಸರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡಸರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರದ್ದೇ ಹವಾ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ 'ಛಾವಾ', 'ಸಿಕಂದರ್', 'ಕುಬೇರ', 'ಥಾಮಾ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 7 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ
ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಲವು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರಾ' ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. 'ಸ್ಕೂಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಏನದು?' ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನಕ್ಕರು. ಅವರ ನಗು ನೋಡಿ 'ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ' ಎಂದಾಗ, 'ನೋ ನೋ' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಗಂಡಸರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು
'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ, 'ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲಾ ಸಾರ್, ಅವು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ' ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ 'ಗಂಡಸರಿಗೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ' ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಯೆಸ್' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಗಂಡಸರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ನೋವು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ಕೂಗುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಧೀರಜ್ ಮೊಗಿಲಿನೇನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಕೊಪ್ಪಿನೀಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರವೀಂದ್ರನ್ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಲವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಕರ ಎಂಥವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವನಾದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸದ್ಯ 'ಮೈಸಾ' ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.