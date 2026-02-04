Warning... ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ
Horror Movies: ನೀವು ಭಯಾನಕ ಹಾರರ್ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂತ , ಪ್ರೇತಗಳು ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸದೇ ಇರದು. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ.
ಚುರುಲಿ -ಮಲಯಾಳಂ
ಇಬ್ಬರು ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ನರಳಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಕಥೆ. ಹಾರರ್, ಥ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ಫೋಭಿಯಾ- ಹಿಂದಿ
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮೆಹಕ್, ಬಳಿಕ ಅಗೋರಾಫೋಭಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಬೇರೆ ಅಪಾರ್ಟ್’ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೆಹಕ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಟ್ರಮೆ ದಂಡನೈ - ತಮಿಳು
ರವಿ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಾದಾಗ, ಕೊಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕಥೆ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ.
ಭೂತಕಾಲಂ - ಮಲಯಾಳಂ
ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ವಿವೇಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಟ್ರಾಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಭೂತವನ್ನು ತೋರಿಸದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
404- ಹಿಂದಿ
ಒಬ್ಬ ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೋಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಯಾ ಮಾನುಷ್ - ಬಂಗಾಲಿ
ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಲೇಖಕನಿಗೆ ಅವನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕಥೆ ಎದೆ ನಡುಗಿಸುತ್ತೆ.
13 ಬಿ- ಹಿಂದಿ
ಒಂದು ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ 13 ಬಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಮನೆಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹಾರರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
