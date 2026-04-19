- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಲು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ; ಸತ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಂತು!
ಬಾಲಿವುಡ್- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಆಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಆಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊಟ್ವಾನಿ (Hansika Motwani), ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಅದೇ 'ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್' (Growth Hormones) ವಿವಾದ. ಅಂದರೆ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಬೇಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಕಾಣಲು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಕಸ!": ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕಸ (Rubbish). ಕೇವಲ ಕ್ಲಿಕ್ಬೈಟ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದು ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು.
ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡರೆ ಅತೀವ ಭಯವಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರ ಮದ್ದು ಒಣಗುವವರೆಗೂ ನಾನು ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನೇಗೆ ಇಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ?" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾದರೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞೆ (Dermatologist). ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
"ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹನ್ಸಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಲುಕ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹನ್ಸಿಕಾ ಖಡಕ್ ಮಾತು:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಹೈಲ್ ಖತುರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, "ತಪ್ಪು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ (No Regrets). ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೋಯಿ ಮಿಲ್ ಗಯಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.