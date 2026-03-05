ಗಜ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 'ಬಾಲಮಣಿ' ಎಂಬ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದವರು ನವ್ಯಾ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ ಅವರು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ತಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ನ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನವ್ಯಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವೆಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಮವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು, 'ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ' ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೇ ಮೊದಲು" ಎಂದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನವ್ಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಿ

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನವ್ಯಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬರಹವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಆ ಜರ್ನಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಟಿ ಅಂತ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಾದರೂ ನನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Related Articles

Related image1
Shakeela: ಆ ನಟನ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಕೀಲಾ.. ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಆ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ನಕ್ಕಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ!
Related image2
Video Viral: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ನಟ: ಆಯೋಜಕರ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಗರಂ

ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳವು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಿ. ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿ" ಎಂದು ನವ್ಯಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವ್ಯಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.

View post on Instagram