ದಾಖಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆದ 'ಮಾಸ್ಟರ್': ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖೈದಿ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೋಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಿಟ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಮೂವಿ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಥೆ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಿಟ್ಲರ್ ನಂತರ ಚಿರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಮಾಸ್ಟರ್.
ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರು ತೆಲುಗು ಲೆಕ್ಚರರ್. ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ಮಾಣವಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅರವಿಂದ್ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಚಿರು ಹಾಡಿದರು. 'ತಮ್ಮುಡು ಅರೆ ತಮ್ಮುಡು' ಹಾಡು ಯುವಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂವೀ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
ಮೂವಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪಡೆಯಿತು. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಬಂತು. ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು.
ಆ ಮೂವೀ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ, ಚಿರು
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಸ್ಯನಟ ಎವಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಂಧ್ರದ ವಿತರಕರ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹಿಡಿತವಿತ್ತು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಟ್ಟಾ ಸೋಲಾ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಈವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿರು ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿರು ಖುಷಿಪಟ್ಟು, ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರಂತೆ.