- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಚಿರಂಜೀವಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಈ ಬಾಲನಟ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ: ಇದಕ್ಕೆ 'ಹನುಮಾನ್' ಸಾಕ್ಷಿ!
ಚಿರಂಜೀವಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಈ ಬಾಲನಟ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ: ಇದಕ್ಕೆ 'ಹನುಮಾನ್' ಸಾಕ್ಷಿ!
ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಬ್ಬ ಕಂದಮ್ಮನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಂದಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್. ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಹಲವು ಹೀರೋಗಳು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟರಾಗಿದ್ದವರು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್, ತರುಣ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ಅಖಿಲ್ ಹೀಗೆ ಬಾಲನಟರಿಂದ ಹೀರೋಗಳಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಾರದೆ, ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿ, ಹೀರೋ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ.
ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು
ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹೀರೋ ತೇಜ ಸಜ್ಜ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಗೆ ಬಂದ ತೇಜ ಸಜ್ಜ, ಬಾಲನಟನಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಚೂಡಾಲನಿ ಉಂಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಮಗನಾಗಿ ತೇಜ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತೇಜನ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಚಿರು ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೇಜ ಈಗ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲನಟ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ತೇಜ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೇಜನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ತಿದ್ದ, ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ತೇಜನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿದ್ರು ಚಿರು. ತಾನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದ ಬಾಲನಟ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಿರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಿರಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ತೇಜ ಸಜ್ಜ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮಿರಾಯ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೇಜ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿರಾಯ್' ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕಿ.
ಹೀರೋ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೇಜ ಸಜ್ಜ. ಬಾಲನಟರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ತೇಜ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ. 'ಬೇಬಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ತೇಜಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೇಜ ಸಜ್ಜಾನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿವೆ.
ತೇಜಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿವೆ
ತೇಜನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್'. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೇಜಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ತೇಜಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಹನುಮಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ತೇಜಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು 'ಮಿರಾಯ್' ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೇಳೆ ತೇಜ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಿರಾಯ್' ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತೇಜಗೆ ಆಫರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇಜ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ನಂ.1 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. 'ಮಿರಾಯ್' ನಂತರ ತೇಜ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಹೀರೋ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.