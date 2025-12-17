Kannada

ವಿಜಯ್ -ರಶ್ಮಿಕಾ ಡೇಟಿಂಗ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೌತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್‌ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಗಾಸಿಪ್‌ ನಿಜ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಗಾಸಿಪ್‌ ನಿಜ ಮಾಡಿದರು ರಶ್ಮಿಕಾ. ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ

ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ವಿವಾಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೊಸ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಮರ್ಸ್‌ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿದ್ದಿಷ್ಟು..ರಶ್ಮಿಕಾ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ

ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಲ್ಲ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೂಮರ್ಸ್ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ  ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯುಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 

