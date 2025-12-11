- Home
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯನಟ, 400 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ದಾಖಲೆ, ಹಾವಭಾವಗಳಿಂದಲೇ ನಗಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರೂ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಟ. ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಒಡೆಯನಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ನಗುವಿನ ರಾಜ ಜಗದೀಪ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಪ್ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಗುವಿನ ರಾಜ ಜಗದೀಪ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಗು ಹಂಚಿದರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಜಗದೀಪ್. ಮುಖ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಾವಭಾವದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಜಗದೀಪ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ
ಜಗದೀಪ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸೈಯದ್ ಇಶ್ತಿಯಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಫ್ರಿ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಜಗದೀಪ್' ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸೂರ್ಮಾ ಭೋಪಾಲಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೋಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 1939ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಗದೀಪ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು. ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಗನೆ ಕೈಹಿಡಿಯಿತು.
ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ 6 ರೂಪಾಯಿ
ಬಿ.ಆರ್. ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಫ್ಸಾನಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಜಗದೀಪ್ಗೆ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ 6 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಆರಂಭವೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 'ದೋ ಬಿಘಾ ಜಮೀನ್', 'ಹಮ್ ಪಂಛಿ ಏಕ್ ಡಾಲ್ ಕೆ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು.
400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
'ಹಮ್ ಪಂಛಿ ಏಕ್ ಡಾಲ್ ಕೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆನ್ ಒಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಜಗದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಜಗದೀಪ್, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ
ಜಗದೀಪ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮದುವೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಸೀಮ್ ಬೇಗಂ, ಇವರಿಗೆ ಹುಸೇನ್ ಜಾಫ್ರಿ, ಶಕೀರಾ ಶಫಿ, ಸುರೈಯಾ ಜಾಫ್ರಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಸುಘ್ರಾ ಬೇಗಂಗೆ ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ 'ಬೂಗೀ ವೂಗೀ' ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ನಜೀಮಾಗೆ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. 2020ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು, 81ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
