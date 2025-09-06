- Home
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಭರ್ಜರಿ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲದ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಚಿರುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಇದನ್ನ ನಂಬಬಾರದು. ಚಿರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಟೈಂಪಾಸ್ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರು ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರು ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಚಿರು ನಟಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಚಿರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೆಗಾ ಟೀಮ್ ಇದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಚಿರು ನಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಈಗ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ್ ರವಿಪೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮನ ಶಂಕರವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 19ರವರೆಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಯನತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ.