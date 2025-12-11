- Home
- 2025ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂರು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್!
2025ರ ಫ್ಲಾಪ್ ನಟಿಯರು: ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 2025ನೇ ವರ್ಷ ಕೆಲ ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೋಲು ಕಂಡ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
2025ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಎದುರಿಸಿದ ನಟಿಯರು
ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೋಲು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇವು ನೋಡೋಣ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿವೆ. ನಿತಿನ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಸ್ ಜಾತ್ರಾ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ದೇವಾ' ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನ 'ರೆಟ್ರೋ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಎರಡೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದವು. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್
ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಈ ವರ್ಷ 'ಉಪ್ಪು ಕಪ್ಪುರಂಬು' ಮತ್ತು 'ರಿವಾಲ್ವರ್ ರೀಟಾ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿದವು.
