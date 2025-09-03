- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ!
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ!
ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟಿಸಿರೋ ಜೆಎಸ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು
ಅನುಪಮಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅ..ಆ, ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 2 ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದ ನಟಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಎಸ್ಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಟನೆಯ ಜೆಎಸ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಅನುಪಮಾ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ, ವಕೀಲರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಕಥೆ ಏನೆಂದರೆ
ಜಾನಕಿ (ಅನುಪಮಾ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ತನಗಾದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಡೇವಿಡ್ (ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ) ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾರು? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆಯೇ? ಎಂಬುದೇ ಉಳಿದ ಕಥೆ.
ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಅನುಪಮಾ ನಡುವಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಜಾನಕಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ನೀವು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಅನುಪಮಾಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವಕೀಲ್ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಪಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಗಳಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮಾ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ
ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಬಲವಂತದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.