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- ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ- ರಷ್ಯಾದವರಾದ್ರೂ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ Pawan Kalyan ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೆಲ
ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ- ರಷ್ಯಾದವರಾದ್ರೂ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ Pawan Kalyan ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಕೊನಿಡೆಲ
Pawan Kalyan Wife Anna: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ, ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಕುಟುಂಬದ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ, ವ್ರತಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪತಿ, ಜನಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ತಿರುಮಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದರು
ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತೆಯಂತೆ ಅಲಿಪಿರಿ ಮೆట్ల ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲ ಬಳಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತಿರುಮಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದರು.
ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾಗೆ ಶ್ರೀವಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ದುರಂತದಿಂದ ಮಗ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದ. ಮಗನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನ್ನಾ ಅಲಿಪಿರಿ ಮೆట్ల ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಶ್ರೀವಾರಿಗೆ ತಲೆಗೂದಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದರು.
ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಿದೆ
ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅನ್ನಾ ಲೆಜ್ನೆವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪತಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಲಿ
ಪತಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸರ್ಜರಿ ನಂತರ ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಮಾಡಿದ ಈ ತಿರುಮಲ ಯಾತ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ
ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಎಂದು ಅನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವು. ಆಗ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಬದಲು, ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರು. ಜೀವನ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಂದು ಅನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ದಣಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ... ತದನಂತರ ಎದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದೆ.
ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು, ಯಾರೂ ಸಹ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ಹತ್ತುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇತ್ತು.
ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಣಿದು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ... ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನೀವು ಹೊರಟಾಗ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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