- ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು! ಕುತೂಹಲದ ವಿಷ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ Rishab Shetty
'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಶಿವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪುನೀತ್ ಅವರೇ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಿಷಬ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು
ಕಾಂತಾರ ಸದ್ದು
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು, ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಬೇರೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು. ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆಯೇ ಬರತೊಡಗಿತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಖುದ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲು ಪುನೀತ್
ಅಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂತಾರಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬದಲು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಶಿವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಕಾಂತಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆ ಓಟದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿ ಭಾಷೆ ಕರಗತ
ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಉಪಭಾಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು
"ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ, ಕೋಲ, ಕಂಬಳ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 'ದ್ವಿತ್ವ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ ರಿಷಬ್ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ, ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ
ನಾನು ಕಾಂತಾರದ ಕಥೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕಾಂತಾರರಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಆ ದಿನಗಳ ನೆನೆದ ನಟ
ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 'ಭಜರಂಗಿ 2' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಡಿ, ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ.
