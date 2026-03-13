ಡೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್! ₹120 ಕೋಟಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್? ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಕ್!
ರಾಜಕೀಯ ವಿಡಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಕುರಿತು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ?
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ (OTT) ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ (Amazon Prime Video) ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಮೆಜಾನ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣ ಏನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದದಿದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಓಟಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತವೆ. 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಇತರ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಕಥೆಯೇನು?
ಅಮೆಜಾನ್ ಕೈಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈಗ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix) ಅಥವಾ ಜೀ5 (Zee5) ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, "ಸೋಲಿ ಮುಡಿಂಜು" (ಕಥೆ ಮುಗೀತು) ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಓಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ?
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಚ್ಕೆ (TVK) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಗೆದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಇದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ನಟ-ನಟಿಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ವಿವಾದಗಳು
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರೂರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ.
ಸಂಗೀತಾ ದಾಖಲಿಸಿದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ
ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನೀಲಾಂಕರೈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ (ಅರ್ಜಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ, ವಿಜಯ್ ಕಡೆಯಿಂದ ₹250 ಕೋಟಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
