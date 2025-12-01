- Home
'ಪುಷ್ಪ 2' ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್.. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ. 'ಪುಷ್ಪ' ನಂತರ ಬನ್ನಿ ರೇಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದಲೂ ಬನ್ನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು
'ಪುಷ್ಪ 2' ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರ ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ
ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಗಮನವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಜವಾನ್'ಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ರನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅಟ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬನ್ನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗಾಗಿ ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಟ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಾಗಿ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿಕ್ರಮ್', 'ಲಿಯೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ 1000 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲು ಜೊತೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬನ್ನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕೂಡ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಲ್ಲು ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಈಗ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗಿಂತ, ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಉಳಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ 3' ಕೂಡ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
