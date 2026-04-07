- ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ರೀ...; ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಇಂಥ ಮಾತು.. ಛೇ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ರೀ...; ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಇಂಥ ಮಾತು.. ಛೇ
Actor Allu Arjun Movie: ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ಗೆ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏಏ 22 ಪ್ರೀ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ಯ 'ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೀ-ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕುಡಿಯಾದ ಇವರು, 'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 'ಆರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮೆಂಟ್
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಗಂಗೋತ್ರಿ'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು 100 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ಎಂದು ನೋಡದೆ, 'ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಶ್ವಿನಿದತ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಹಲವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, 'ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೋಡೌನ್ಗೆ ಹಾಕಿ' ಎಂದರು.
ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ಗೆ ಇದು ಆಘಾತ ತಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ನೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ
'ಗಂಗೋತ್ರಿ' ಚಿತ್ರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. 'ನಾನು ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ 'ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಗನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಅಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
