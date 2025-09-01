- Home
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದೇಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮೊಮ್ಮಗಳು?
ಎಎನ್ಆರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೇಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಸಿನಿಮಾ. ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ANR ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿಯ ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ. ನಂತರ ಪವನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಸುಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆ ನಟನೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ಇವಿವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋದು. ಆಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳುವ ಸೀನ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಲ ಚೀರಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 'ಅಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಕ್ಕಡ ಅಬ್ಬಾಯಿ' ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಹೀಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಗ, ಎಎನ್ಆರ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೋಡಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಗೂಢಚಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.