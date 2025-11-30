- Home
- ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಟ ಅಜಿತ್ ಯಾರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರೊಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಹಾಡು ವೈರಲ್
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ 'ವಿದಾಮುಯರ್ಚಿ' ಮತ್ತು 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಎಂಬ 2 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ವಿದಾಮುಯರ್ಚಿ' ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ, 'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಸುಲ್ತಾನಾ' ಹಾಡು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಕಾರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಅಜಿತ್, ಸುಮಾರು 9 ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಟಲಿಯ ವೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ಗೆ 'ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಟೂ
ಕರೂರ್ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಅಜಿತ್ ಇದೀಗ ಒಬ್ಬರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು, ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಅಜಿತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಲು ಬಂದರೆ ತಡೆದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅಜಿತ್ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಕೆ64 ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭ
'ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ' ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕೆ64 ಚಿತ್ರ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಎಕೆ64 ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
