ರಾಜ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಂತಾ.. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹನಿಮೂನ್ಗಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಮಂತಾ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಯಾವಾಗ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ನಂತರ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ತಾವು ಒಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಂತಾ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾವೇ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಹನಿಮೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜೋಡಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಲು ಅವರು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ
ನಟಿಯಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅವತಾರವೆತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್, 'ಶುಭಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ನಟಿ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಸಮಂತಾ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
