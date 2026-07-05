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- Rambha Net Worth: 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕೆನಡಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪತಿ; ನಟಿ ರಂಭಾ ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
Rambha Net Worth: 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕೆನಡಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಪತಿ; ನಟಿ ರಂಭಾ ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ನಟ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕನ್ನಡ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಆಳಿದ ನಟಿ ರಂಭಾ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : Rambha Facebook
90ರ ದಶಕದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಂಭಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : our own
ರಂಭಾ ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಮನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯ್ಕಾಂತ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದರು.
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Image Credit : Instagram/@rambhaindran_
ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ರಂಭಾ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ಸ್ವಂತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ರಂಭಾ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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Image Credit : Instagram/@rambhaindran_
ನಟಿಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ರಂಭಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ರಂಭಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಂಭಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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Image Credit : SOCIAL MEDIA
2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಅಪಘಾತ ರಂಭಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಂಭಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ರಂಭಾ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
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Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಸದ್ಯ ರಂಭಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಪಾಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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