ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ ನಟಿ.. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು!
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ ನಟಿ.. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು!
ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಾನು ಅಂಕಲ್, ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಆ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾದ ರಾಶಿ
ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟರು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಟಿ ರಾಶಿ 'ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರಾಶಿ
ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. 'ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಶಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಆದಿತ್ಯ 369, ಮಮತಾಲ ಕೋವೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ ಮಗಳಾದ ರಾಶಿ
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾದೆ. 'ಮಮತಾಲ ಕೋವೆಲ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.
ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 'ನೇಟಿ ಗಾಂಧಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ತೆಗೆದು ನಟಿಸಿದ್ದಾಗಿ ರಾಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು
'ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷಲು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಶಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಗೋಕುಲಂಲೊ ಸೀತಾ, ಪೆಳ್ಳಿ ಪಂದಿರಿ, ಪ್ರೇಯಸಿ ರಾವೆ, ದೇವುಳ್ಳು ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.