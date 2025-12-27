- Home
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಯಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಈಕೆ, ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಈ ಗುಣ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಕ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪವರ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊರಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು
ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುವವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
