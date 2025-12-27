- Home
- Entertainment
- Cine World
- 2025ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ನಟಿಯರು.. ಈ ಮೂವರನ್ನು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
2025ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ಟಾಪ್ 5 ನಟಿಯರು.. ಈ ಮೂವರನ್ನು ಮರೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
ಈ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಐವರು ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್, ರಾಜು ವೆಡ್ಸ್ ರಾಂಬಾಯಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆದ ನಟಿಯರು
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಟಾಪ್ 5 ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೋರ್ಟ್ - ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಪ್ಪಾಲ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಕೋರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ, ಹರ್ಷ ರೋಷನ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಪ್ಪಾಲ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಪ್ಪಾಲ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಭಂ - ಶ್ರಿಯಾ ಕೊಂತಂ
ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಶುಭಂ'ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಕೊಂತಂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರಿಯಾ ಕೊಂತಂಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ - ಶಿವಾನಿ ನಾಗಾರಂ
ಈ ವರ್ಷ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ 'ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್' ಕೂಡ ಒಂದು. ಯುವ ನಟ ಮೌಳಿ ತನೂಜ್ ಅವರ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಶಿವಾನಿ ನಾಗಾರಂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜು ವೆಡ್ಸ್ ರಾಂಬಾಯಿ - ತೇಜಸ್ವಿ ರಾವ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಜು ವೆಡ್ಸ್ ರಾಂಬಾಯಿ' ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ರಾವ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ರಾವ್ ಅವರ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ - ಗೀತ್ ಶೈನಿ
ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ 'ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ' OTTಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಗೀತ್ ಶೈನಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಐವರು ನಟಿಯರು ಈ ವರ್ಷ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಯುವಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.