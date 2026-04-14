ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಪಡೆಯೋ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ Sobhita Dhulipala, ಹೇಗೆ?
Sobhita Dhulipala: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಂದಲೇ ಶೋಭಿತಾ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿಯರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಭಿತಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಲಾಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲುಕ್ನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್, ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶೋಭಿತಾಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ?
ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಶೂಟ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶೋಭಿತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತವೆ?
ಶೋಭಿತಾ ಪ್ರತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ?
ಇನ್ನು ಶೋಭಿತಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೋಭಿತಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
