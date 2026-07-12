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- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದೆ ಭಾರತದ 'Flower Pot of India', 202 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದೆ ಭಾರತದ 'Flower Pot of India', 202 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೇವಲ 202 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪೇಟೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂಗಳ ಅದ್ಭುತ ಹೊಲಗಳಿಂದ 'ಭಾರತದ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ
ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂಗಳು, ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಚೆಂಡು ಹೂಗಳ ಹೊಲಗಳು, ಪರಿಮಳ ಬೀರುವ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟಗಳು... ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ’(Flower Pot of India) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರು–ಊಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಊಟಿ, ವಯನಾಡು ಹಾಗೂ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ತಂಗುದಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವರು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ **ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಚೆಂಡು ಹೂ, ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಾಲೋಚಿತ ಹೂಗಳ ತೋಟಗಳು**. ವಿಶೇಷವಾಗಿ **ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ** ಹೂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶವೇ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಾಸಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣ
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ **ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ-ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ** ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅನೇಕ ರೈತರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳಕು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 0 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಊಟಿ ಮತ್ತು ವಯನಾಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
ಹೂವಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಲೋಕವನ್ನೂ, ಕಾಡಿನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನೂ ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಗರದ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳ ಹೊಲಗಳು, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ, ಸುಂದರ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಾಡಿನ ಸೊಬಗು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.
Flower Pot of India
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