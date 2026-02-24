- Home
- Automobile
- Car News
- ಭಾರತದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಫುಲ್ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು; ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆ, ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಭಾರತದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಫುಲ್ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು; ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆ, ಮಾರ್ಡನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ವರೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ 10 ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆ
ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಮಾರುತಿ, ಟೊಯೊಟಾ, ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರನ್ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ 10 7-ಸೀಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ – ₹12.98 ಲಕ್ಷ – ₹16.70 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 132hp, 2.2L ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಚ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಬಹುದು. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗವಿರುವ ಜಂಪ್ ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ.
ಸಿಟ್ರನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಸ್ X – ₹11.57 ಲಕ್ಷ – ₹13.94 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 110hp, 1.2L ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು (ಮಿಕ್ಸಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ – ₹10.99 ಲಕ್ಷ – ₹12.77 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 115hp 1.5L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / 160hp ಟರ್ಬೊ / 116hp ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ಮಧ್ಯದ ಸಾಲಿಗೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಂಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಕಾರೆನ್ಸ್ – ₹10.99 ಲಕ್ಷ – ₹12.77 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 115hp 1.5L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / 116hp ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟೊಯೊಟಾ ರೂಮಿಯಾನ್ – ₹10.51 ಲಕ್ಷ – ₹13.86 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 103hp 1.5L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / 88hp CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್-ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ಡೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ – ₹8.69 ಲಕ್ಷ – ₹10.94 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 100hp, 1.5L ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಸಾಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್-ಫೇಸಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೀಟ್ಗಳಿವೆ (ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ).
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ – ₹7.99 ಲಕ್ಷ – ₹9.69 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 76hp, 1.5L ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಸ್ಯುವಿ/ಎಂಪಿವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ – ₹5.76 ಲಕ್ಷ – ₹8.60 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 72hp 1L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂರೂ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಮಾರುತಿ ಎರ್ಟಿಗಾ – ₹8.80 ಲಕ್ಷ – ₹12.94 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 103hp 1.5L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / 88hp CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು, ಮಧ್ಯದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ – ₹5.65 ಲಕ್ಷ – ₹8.94 ಲಕ್ಷ
ಈ ಕಾರು 72hp 1L ಪೆಟ್ರೋಲ್ / CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ 7-ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಲು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.