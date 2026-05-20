ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ
Car And Bike Purchase Muhurat In June 2026 ಅಧಿಕ ಮಾಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಶುಭ ದಿನಗಳಿವೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಜೂನ್ 17 ಶುಭ ದಿನ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 17, ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವು ಈ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ಪಂಡಿತ್ ರಾಕೇಶ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 19 ಶುಕ್ರವಾರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:07 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ 21 ರಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:32 ರವರೆಗಿನ ಸಮಯ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೂನ್ 22 ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 22 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:31 ರ ನಂತರದ ಸಮಯ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ನೀವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಜೂನ್ 24 ಅನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಬುಧವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಶುಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಕೂಟರ್, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೂನ್ 27 ರಂದು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 27 ಶನಿವಾರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಹೊಸ ಕಾರು, ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಶುಭ ಸಮಯ
, ಸೋಮವಾರ ಜೂನ್ 29, ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಶುಭ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶುಭ ಕ್ಷಣ 29 ರಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:53 ರ ನಂತರ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.