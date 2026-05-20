- Home
- Automobile
- Car Discounts: ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Car Discounts: ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Car Discounts ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 'ತಂಪಾದ' ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇದುವೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕಿಯಾ ತನ್ನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
15
Image Credit : kia
ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್
ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್: ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವ ಕಾರುಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರಾದ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ₹2.70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರೆ (ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್) ₹2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
25
Image Credit : kia
ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್
ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್: ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್-1 ಆಗಿರುವ ಕಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ. ಇದರ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ₹1.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನೇರ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾರಂಟಿ ಸೇರಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ₹85,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
35
Image Credit : Kia
ಇವಿ ಮೇಲೂ ಅದ್ಭುತ ಡೀಲ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಮೇಲೂ ಅದ್ಭುತ ಡೀಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ₹1.30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಗರದೊಳಗೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
45
Image Credit : KIA
ಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್
ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಸೋನೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೈರೋಸ್ ಮೇಲೂ ಉಳಿತಾಯಕಿಯಾ ಸೆಲ್ಟೋಸ್: ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ (MY25) ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ₹95,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹40,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.ಕಿಯಾ ಸೈರೋಸ್: ಇದರ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ₹85,000 ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್: ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ₹35,000 ರಿಂದ ₹40,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ.
55
Image Credit : Gemini
ಶೋರೂಂಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶೋರೂಂಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಗರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಆಫರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಕೇವಲ ಇದೇ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೇ 2026ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
Latest Videos