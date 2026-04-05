ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ? ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ವಿಶ್ವದ ಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
15
Image Credit : Asianet News
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಅನೇಕರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ 18% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
25
Image Credit : Getty
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಫೆಟ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣ ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾದಂತೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
35
Image Credit : Farah Khan youtube
ಅರ್ಹತೆ ಮೀರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು EMI ಕಟ್ಟಲೆಂದೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣವೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆ ಎಂಬುದು ಬದುಕಲು ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಹೊರತು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ.
45
Image Credit : Asianet News
ಲಾಟರಿ-ಜೂಜಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಲಾಟರಿ, ಜೂಜಿನಂತಹ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಶುರುವಾದರೂ, ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಬಫೆಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
55
Image Credit : social media
ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ!
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅನೇಕರು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EMI ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.
Latest Videos