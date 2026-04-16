ಹಣ...ಐಶ್ವರ್ಯ, 3 ದಿನದ ನಂತರ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು
Vaibhav lakshmi rajyog 2026 after 3 days ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಂಗಳಕರ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಜಯೋಗ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ದೇಶೀಯ ಕಲಹಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.