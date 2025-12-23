ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು ಇವು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ?
Most Silver Reserves On Earth: ವಿಶ್ವದ ಈ ದೇಶಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಮಾಡದಂಥ ದೇಶಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಟಾಪ್ -5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು
Silver Reserves: 2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ರಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಏರಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,19,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಟಾಪ್-5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಾಜ ಪೆರು
ಪೆರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,40,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಹುವಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಅಂಟಮಿನಾ ಗಣಿ' ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪೆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪೆರುವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು
ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ. ಇದು ಸುಮಾರು 92,000 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಬೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರಲ್ಸ್ನ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಷ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಚೀನಾ- ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ
ಚೀನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 70,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯಿಂಗ್ ಗಣಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.
ಪೋಲೆಂಡ್ - ಯುರೋಪ್ನ ಕಿಂಗ್
ಪೋಲೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶವು ಸುಮಾರು 61,000 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ KGHM ಪೋಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಗೋ ತಾಮ್ರ ಕರಗಿಸುವ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ - ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕ
ಪೋಲೆಂಡ್ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 37,000 ಟನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಕಾಟೆಕಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂಮಾಂಟ್ ವೈ ಪೆನಾಸ್ಕ್ವಿಟೊ ಗಣಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು?
ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಟಾಪ್ -5 ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ. ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
