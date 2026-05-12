ದೇಶೀಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಸೂತ್ರವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶೀಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ರಾಯಲ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಯಲ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತ
ದೇಶೀಯ ತೈಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ (Deep Water) ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಡೀಪ್ ವಾಟರ್ (Ultra-Deep Water) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಮೇಲಿನ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
16.66% ರಿಂದ 10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಈ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೇ 8 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ರಾಯಧನವನ್ನು 16.66% ರಿಂದ 10% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Flat deduction formula
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಡುವ ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಡಲಾಚೆಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು 9.09% ರಿಂದ 8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಮೇಲಿನ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರವನ್ನು 10% ರಿಂದ 8% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಬಾವಿ ತಲೆಯ ಬೆಲೆ' (Well-head price) ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹೊಸ 'ಫ್ಲಾಟ್ ಕಡಿತ ಸೂತ್ರ'ವನ್ನು (Flat deduction formula) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರವನ್ನು 8% ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಬಾವಿ ತಲೆಯ ಬೆಲೆ' (Well-head price) ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಹೊಸ 'ಫ್ಲಾಟ್ ಕಡಿತ ಸೂತ್ರ'ವನ್ನು (Flat deduction formula) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾಯಲ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
DSF ಮತ್ತು HELP ಬ್ಲಾಕ್
ಇದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು DSF ಮತ್ತು HELP ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಯಲ್ಟಿ ದರಗಳು ಮೊದಲ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5% ಮತ್ತು 2% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ."
