ಸುನೇತ್ರಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಮಹಾ ಡಿಸಿಎಂ ಬಳಿ ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸಿಎಂ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ?
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ
2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಪತ್ನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 4.22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅವರ ಚರ-ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 127 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಷೇರು-ಬಾಂಡ್ವರೆಗೆ
ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ 30.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ, 7.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು 86 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನಗಳಿವೆ. ಷೇರು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹ
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಬಳಿ ಆಭರಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1030 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 28 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 35 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪುಣೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ
ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪುಣೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.