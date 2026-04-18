ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ! ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ನಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 56 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ 7.5% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. 16.2% ಸ್ಥಳಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸದ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ರೂ. 4,025 ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಚೇರಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಮುಂಬೈ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ SARನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ USD 158.96 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ-NCR ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ USD 72.33 ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ (ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ). ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ (USD 68.51, 8ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (USD 36.84, 19ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಇವೆ.
ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.88 ಕೋಟಿ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಒಂದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 85 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 14% ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. GCC (ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳ ಆಗಮನ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 14% ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. GCC ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 41% ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11.8% ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ?
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 56 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, 7.5% ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 16.2% ಸ್ಥಳಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ರೂ. 4,025 ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿ-NCRನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 8.2% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ 14.2% ಸ್ಥಳಗಳು ಖಾಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 4,428 ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು 'ಪ್ರೈಮ್' ಅಥವಾ 'ಎ-ಗ್ರೇಡ್' ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಏಷ್ಯಾದ ಅಗ್ರ 24 ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.
