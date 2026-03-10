Home Loan: 50 ಲಕ್ಷದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ EMI?
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಇರುವವರು ಗೃಹಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ.
Image Credit : Getty
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 1.25% ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಗೃಹಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿಐ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 7.25% ರಿಂದ ಗೃಹಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
Image Credit : Getty
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಸೂಕ್ತ
ನೀವು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 10, 15 ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 7.25% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ₹69,000 ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹34,500 ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಇಎಂಐಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರಬೇಕು
ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಗೃಹಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 750 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ವಿವರ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗೃಹಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
