ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕಮಾಲ್! ಹಿತ್ತಲಿನಿಂದಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ
'ದೀದಿ ಕೆ ಬಖ್ರಿ' ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ತರಕಾರಿ, ಮೀನು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20-25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತರಕಾರಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುವುದು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಾರ್ ಕಂಕೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಹಾನ್ ಯೋಜನೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ದೀದಿ ಕೆ ಬಖ್ರಿ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ (ಬಖ್ರಿ) ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಗುರಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಾದ ನರಹರಪುರ, ಕಂಕೇರ್, ಚಾರಾಮ ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರತಾಪಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3364 ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
- ನರಹರಪುರ: 1200 ಮಹಿಳೆಯರು
- ಕಂಕೇರ್: 790 ಮಹಿಳೆಯರು
- ಚಾರಾಮ: 734 ಮಹಿಳೆಯರು
- ಭಾನುಪ್ರತಾಪಪುರ: 640 ಮಹಿಳೆಯರು
ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10,780 ಹೊಸ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಜೀವನೋಪಾಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ನೇರ ಲಾಭ
ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈಗ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು
ನರಹರಪುರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸುರೇಖಾ ನೇತಮ್ ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯ ಅದ್ಭುತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಠೇಮಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಮಿಕಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಹುವಾ, ಹುಣಸೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುಪ್ರತಾಪಪುರದ ಹಟ್ಕರ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೋತಿನ್ ದರ್ರೋ ಅವರು ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. * ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯ * ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ * ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ “ದೀದಿ ಕೆ ಬಖ್ರಿ”ಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದು ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಹುದು.
