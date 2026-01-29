ಸಿಗರೇಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ವರೆಗೆ..ಫೆ.1 ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು!
From LPG to cigarettes… These big changes from February 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದೇ ದಿನದಿಂದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ದಿನದಿಂದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳವರೆಗೆ, ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭಾನುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಡಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
14 ಕೆಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು 14.50 ರೂ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲೆ 1804 ರೂ. ಇತ್ತು. ಸಿಎನ್ಜಿ-ಪಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. NHAI ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
