8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೊಸ 5 ಹಂತದ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 400ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.27): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ (8th Pay Commission) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ವಾಡಿಕೆಯ ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೇತನ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆಲವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ತರಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೂತ್ರವೊಂದು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IRTSA) ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಐದು ಹಂತದ ‘ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’ ಪ್ರಸ್ತಾಪ?
ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ನೌಕರರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ‘ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’ (ಗುಣಕ) ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಆರ್ಟಿಎಸ್ಎ (IRTSA) ಸಂಘಟನೆಯು ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (Pay Levels) ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5 ವಿಭಿನ್ನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ 5 ಹಂತಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ
- ಲೆವೆಲ್ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗಿನ ನೌಕರರಿಗೆ: 2.92 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
- ಲೆವೆಲ್ 6 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗಿನ ನೌಕರರಿಗೆ: 3.50 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
- ಲೆವೆಲ್ 9 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗಿನ ನೌಕರರಿಗೆ: 3.80 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
- ಲೆವೆಲ್ 13 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗಿನ ನೌಕರರಿಗೆ: 4.09 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
- ಲೆವೆಲ್ 17 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗಿನ ನೌಕರರಿಗೆ: 4.38 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
ಸಂಬಳದ ಮೇಲಾಗುವ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು?
ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ (Basic Pay) ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಲೆವೆಲ್ 17-18): ಪ್ರಸ್ತುತ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಬಳ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 4.38 ಗುಣಕದ ಅನ್ವಯ ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹10.95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ!
ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ನೌಕರರು (ಲೆವೆಲ್ 6-8): ಪ್ರಸ್ತುತ ₹45,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ನೌಕರನ ಸಂಬಳ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ₹1.57 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ವೇತನದ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್, ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಏನಿದು ‘ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್’? (The Fitment Factor Formula)
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸರಳ ಗುಣಕವನ್ನೇ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಸೂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ=ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಮೂಲ ವೇತನ * ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್-ಜಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಮೆಷಿನರಿ (NC-JCM) ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹69,000 ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘವು (BPMS) ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳ ₹72,000 ಹಾಗೂ 4.0 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಳದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ದೇಶದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಲಿ ನೌಕರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಪೆನ್ಷನ್, ಭತ್ಯೆಗಳು (Allowances) ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೂ ಸಹ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (Middle Path) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಕುಟುಂಬದ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ (OPS)
ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Family Unit): ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಾಗ ನೌಕರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನು (ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಗು) ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪೋಷಕರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ‘ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂನಿಟ್’ ಸೂತ್ರವನ್ನು 3 ರಿಂದ 5 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೌಕರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಚರ್ಚೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (NPS) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಒಪಿಎಸ್ ಮಾದರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಆಧಾರಿತ ಪಿಂಚಣಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ನೌಕರರು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ತೀವ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಜುಲೈ 6 ಮತ್ತು 7 ರಂದು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಲಕ್ನೋ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಶ್ರೀನಗರ, ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2025 ರ ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಈ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಯೋಗದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೇಶದ ಸುಮಾರು 1.1 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.