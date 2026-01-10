ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಭದಾಯಕ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ
10000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂತಹ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಲವರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೂಡಿ ನಷ್ಟವಾದರೆ? ಈ ಭಯವೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 10,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಬಹುದು. ರುಚಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಎರಡನೆಯದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ. ಮೊಬೈಲ್, ಡಿಟಿಎಚ್ ರೀಚಾರ್ಜ್, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಮೂರನೆಯದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ. ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಾಗದ, ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 7-10 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಸುವುದು (Home Gardening)
ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಇತರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಬೀಜ, ಕುಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.