ಇಂಡಿಯಾ-ಯುಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ನಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ 10 ಷೇರು
Us india trade deal ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಷೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ ನೋಡಿ.
ಇಂಡಿಯಾ-ಯುಎಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್
ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕವನ್ನು 25 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 18 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ನಂತರ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ 3656.74 ಅಂಕಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ 85,323.20 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. NSE ಯ ನಿಫ್ಟಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 1219.65 ಅಂಕಗಳ ಬಂಪರ್ ಜಿಗಿತದೊಂದಿಗೆ 26,308.05 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಏರಿಕೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾದವು. ಆದರೆ ಇಂದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಸುದ್ದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ 50 ರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಶೇ. 7.16 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯಧಿಕ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್ನ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಶೇ. 0.70 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
ಟಾಪ್ 10 ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರು
ಶೇರುಪೇಟೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಷೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಶೇರ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್, ಇಂಡಿಗೊ, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಶೇರ್, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟೈಟಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಷೇರುಗಳು ಏರಿಕೆಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ .
ಸುಂಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಷೇರುಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದವು
ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡವು. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
