ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ₹2000 ಪಡೆಯಿರಿ; 30 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ!
PM Kisan 22nd installment: ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ 22ನೇ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2000 ರೂ. ಮೊತ್ತ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು.
ಖಾತೆಗೆ 2000 ರೂ. ಬೇಕೇ? ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು, 22ನೇ ಕಂತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 2000 ರೂ.ಗಳ ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಸಿಗದೇ ನಿಂತುಹೋಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ಮೂಲಕ ಬರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಯುಪಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 30,18,361 ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾತೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ?
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕ 6000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾವತಿಯು ಡಿಬಿಟಿ (DBT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಡಿಬಿಟಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಖಾತೆಯು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾವತಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು: ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಟಿಎಂ ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ: ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 'ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ಆದ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 2000 ರೂ. ಕಂತು ಸಿಗಲ್ಲ!
22ನೇ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ 2000 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಂತು ನಿಂತುಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಸುದ್ದಿ, ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
