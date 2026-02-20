- Home
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (NHAI) 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಲಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ರಮವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
NHAI ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ "ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ". ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಶೇಕಡಾ 98 ದಾಟಿದೆ, ಇದು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೋಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಸಲಾದ RFID-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನ್ಯ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ FASTag ಇಲ್ಲದೆ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕದ 1.25 ಪಟ್ಟು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಮತ್ತು ಟೋಲಿಂಗ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿವೆ. ಪ್ಲಾಜಾ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ನಗದು ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿಗಳು ದಟ್ಟಣೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಚಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು-ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್-ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿರುವ 1,150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
