ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್! ಜೆರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ
ಮುಂಬೈ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜೆರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್
ಮುಂಬೈ: ಜನವರಿ 15ರ ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ (BMC) ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು. ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (NSE) ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (BSE)ಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು, ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜೆರೋಧಾ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್,
ಮುಂಬೈನ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದುರ್ಬಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತ
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದಲಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಳಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಂತರ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಗಿತವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮನೋಭಾವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ
ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಚಾರ್ಲಿ ಮುಂಗರ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, “ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ,”ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
NSE–BSE ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ NSE, “ಜನವರಿ 12, 2026ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ NSE/FAOP/72262 ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15, 2026ರಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ಯರ್ಥ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ 16ರಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಪುನರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಡುವೆ ಇಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಸರಕು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಿನದ ನಂತರ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಜೆಯು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ಥಿರ, ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
